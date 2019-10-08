Новости Политика

Все видео этой рубрики
8 октября 201922:01 Александр Евстигнеев

Дипломатия и экономика: Лавров посетил Ирак и провел переговоры на всех уровнях

Дипломатия и экономика: Лавров посетил Ирак и провел переговоры на всех уровнях

Как решать конфликты не санкциями и не военными операциями, обсуждал в Ираке Сергей Лавров. Глава российского МИДа посетил Багдад и столицу Иракского Курдистана — Эрбиль. Визит прошел на фоне беспорядков, которые не стихают в Ираке уже неделю. О чем министр говорил с руководством страны?

В сопровождении спецназа кортеж Сергея Лаврова ехал из аэропорта под усиленной охраной. В Багдаде — неспокойно, беспорядки, но это не стало поводом для отмены визита. Кстати, Москва и Багдад установили дипломатические отношения ровно 75 лет назад. За это время международная повестка мягче не стала.

"Обсудили конкретные задачи дальнейшего углубления нашего взаимодействия в противодействие террористической угрозе как по имеющимся двусторонним каналам, так и через созданный в 2015 году информационный багдадский центр с участием экспертов Ирака, России, Сирии и Ирана", — рассказал Сергей Лавров.

"Мы с господином Лавровым пришли к общему мнению: необходимо и дальше развивать российско-иракские отношения и продолжать координацию по политическим вопросам, касающихся как регионального, так и международного направлений", — сообщил министр иностранных дел Ирака Мухаммед Аль аль-Хаким.

Далее — встреча с главой кабинета министров. У Адиля Абдул-Махди сейчас тяжелый период. Необходимо подобрать нужные слова и действия, чтобы успокоить народные волнения.

Для роста экономики нужны инвестиции. Ирак готов сотрудничать. Простой, но наглядный пример более тесного сотрудничества двух государств, о котором сегодня шла речь здесь, в Министерстве иностранных дел Ирака. Страна будет выдавать визы россиянам по упрощенной схеме. Причем не только туристам, но и бизнесменам, желающим работать в стране.

Крупные российские компании работают здесь уже давно. Военно-техническое направление, восстановление инфраструктуры, энергетика, углеводороды. Например, "Газпром нефть" на месторождении Бадра добыл 100 миллионов баррелей нефти, плюс попутный газ для местной электроэнергетики. В Иракском Курдистане — 21 миллион баррелей на месторождении Саркала. Причем это работа в рамках концессий с западными партнерами.

"Рассматриваем возможности инвестиций в новые проекты", — рассказал председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков.

В целом, Москва и Багдад намерены наращивать связи в экономике, торговле, дипломатии, культурных связях. Это обсуждалось во время визита на всех уровнях.

Сергей Лавров провел встречу с председателем иракского парламента, с президентом Ирака, встреча прошла в президентском дворце. Далее — Эрбиль. Это уже территория Иракского Курдистана.

Ключевую роль здесь играет семья Барзани. Сергей Лавров встретился с тремя представителями клана. Старший — Масуд Барзани, дружил еще с Евгением Примаковым. Он до сих пор вспоминает его с благодарностью за поддержку курдского народа.

Сейчас

19:19

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии

18:40

Российские гимнастки выиграли серебро чемпионата мира в Штутгарте

17:17

МВД: в преддверии выборов могли произойти массовые беспорядки

17:14

В Германии упал истребитель F-16

15:44

Дело Серебренникова вернулось на новое рассмотрение в суд

14:22

Депутат Юмашева прилетела в Москву

13:39

Директором ФСИН стал Александр Калашников

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Нацисты хотят войны. В Донбасс стекаются украинские радикалы

Нацисты хотят войны. В Донбасс стекаются украинские радикалы

1 час назад
Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо

Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо

1 час назад
Москва и Анкара договорились о расчетах в рублях и лирах

Москва и Анкара договорились о расчетах в рублях и лирах

2 часа назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 9 октября

10:00

Пресс-конференция глав МИД России и Казахстана
12:30

Объявление Нобелевских лауреатов по химии
12:45

Объявление Нобелевских лауреатов по химии. Трансляция из Стокгольма
Все трансляции
МВД: в преддверии выборов в Москве могли произойти массовые беспорядки

МВД: в преддверии выборов в Москве могли произойти массовые беспорядки

4 часа назад
Там, высоко-высоко... За что дали Нобелевскую премию по физике

Там, высоко-высоко... За что дали Нобелевскую премию по физике

5 часов назад
Марьянова можно было спасти: СК назвал причину смерти

Марьянова можно было спасти: СК назвал причину смерти

40 минут назад
5 регионов России с самой высокой смертностью от алкоголя

5 регионов России с самой высокой смертностью от алкоголя

10 часов назад
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

2 часа назад
Риск последней войны: какие угрозы окружают Европу и мир

Риск последней войны: какие угрозы окружают Европу и мир

6 часов назад
Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца

Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца

6 часов назад
Невеста сделала маникюр с прахом отца, чтобы он "присутствовал" на свадьбе

Невеста сделала маникюр с прахом отца, чтобы он "присутствовал" на свадьбе

4 часа назад
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

11 часов назад
Не "18+": в России появится новая возрастная маркировка

Не "18+": в России появится новая возрастная маркировка

2 часа назад
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

6 часов назад
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

13 часов назад
"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

07.10.2019 17:25
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге

Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге

12 минут назад
Алибасову не удалось разорить производителя "Крота" на 100 миллионов

Алибасову не удалось разорить производителя "Крота" на 100 миллионов

34 минуты назад
В Париже у японского бизнесмена похитили часы стоимостью 800 тысяч евро

В Париже у японского бизнесмена похитили часы стоимостью 800 тысяч евро

1 час назад
Псих или террорист: в Германии не знают, как квалифицировать действия сирийского мигранта

Псих или террорист: в Германии не знают, как квалифицировать действия сирийского мигранта

1 час назад
10 технологий, которых не было на машинах еще 10 лет назад

10 технологий, которых не было на машинах еще 10 лет назад

1 час назад
США в Минске никто не ждет, однако они могут повлиять на Украину, считает Песков

США в Минске никто не ждет, однако они могут повлиять на Украину, считает Песков

2 часа назад
В Саратове троих полицейских подозревают в пытках задержанного раскаленным утюгом

В Саратове троих полицейских подозревают в пытках задержанного раскаленным утюгом

2 часа назад
Российские гимнастки выиграли серебро чемпионата мира в Штутгарте

Российские гимнастки выиграли серебро чемпионата мира в Штутгарте

3 часа назад
"Время пришло". Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру футболиста

"Время пришло". Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру футболиста

3 часа назад
Житель Карелии похитил километр кабеля и оставил без связи несколько населенных пунктов

Житель Карелии похитил километр кабеля и оставил без связи несколько населенных пунктов

3 часа назад
"Я умираю": полицейские помогли добраться задыхающейся женщине до больницы. Видео

"Я умираю": полицейские помогли добраться задыхающейся женщине до больницы. Видео

3 часа назад
Instagram уберет функцию слежения за друзьями

Instagram уберет функцию слежения за друзьями

4 часа назад
Тихоходок от радиации защищает ДНК-облако

Тихоходок от радиации защищает ДНК-облако

4 часа назад
В Германии упал истребитель F-16

В Германии упал истребитель F-16

4 часа назад
Пропавшая 10 лет назад мать пытается отобрать дочь у опекунов

Пропавшая 10 лет назад мать пытается отобрать дочь у опекунов

4 часа назад
Армия, не подчиняющаяся Зеленскому, готова воевать в Донбассе

Армия, не подчиняющаяся Зеленскому, готова воевать в Донбассе

4 часа назад
Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

5 часов назад
Подмосковные хирурги пришили руку, отпиленную циркуляркой

Подмосковные хирурги пришили руку, отпиленную циркуляркой

5 часов назад
Дело Серебренникова вернулось на новое рассмотрение в суд

Дело Серебренникова вернулось на новое рассмотрение в суд

6 часов назад
"Мисс Москва" продала обручальное кольцо, чтобы не потерять ребенка

"Мисс Москва" продала обручальное кольцо, чтобы не потерять ребенка

6 часов назад
В Англии продается окурок сигары Черчилля

В Англии продается окурок сигары Черчилля

6 часов назад
Лучшие мессенджеры в России: версия Роскачества

Лучшие мессенджеры в России: версия Роскачества

7 часов назад
После угроз и шантажа первой жены Леонид Громов 15 лет не решался на новый брак

После угроз и шантажа первой жены Леонид Громов 15 лет не решался на новый брак

7 часов назад
Союз пивоваров: крафт из России никуда не уйдет

Союз пивоваров: крафт из России никуда не уйдет

7 часов назад
Continental разработала "обидчивую" шину: она умеет надуваться сама

Continental разработала "обидчивую" шину: она умеет надуваться сама

7 часов назад
Директором ФСИН стал Александр Калашников

Директором ФСИН стал Александр Калашников

8 часов назад
В России провели краш-тест кроссовера Renault Arkana: разбился на отлично

В России провели краш-тест кроссовера Renault Arkana: разбился на отлично

8 часов назад
Дочь Ксении Бородиной экстренно увезли из школы на операционный стол

Дочь Ксении Бородиной экстренно увезли из школы на операционный стол

9 часов назад
В Кремле следят за американскими новинками, но не хотят новой гонки вооружений

В Кремле следят за американскими новинками, но не хотят новой гонки вооружений

9 часов назад
За прерванный полет на аварийном "Союзе" астронавт награжден орденом Мужества

За прерванный полет на аварийном "Союзе" астронавт награжден орденом Мужества

9 часов назад
Евро-2020. Сборная России готовится к Шотландии в полном составе

Евро-2020. Сборная России готовится к Шотландии в полном составе

9 часов назад
Появилось видео со съемок аварии, в которой погиб Виктор Цой

Появилось видео со съемок аварии, в которой погиб Виктор Цой

10 часов назад
Древесина и предубеждения: может ли деревянный дом быть современным

Древесина и предубеждения: может ли деревянный дом быть современным

12 часов назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку