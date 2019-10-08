Дипломатия и экономика: Лавров посетил Ирак и провел переговоры на всех уровнях

Как решать конфликты не санкциями и не военными операциями, обсуждал в Ираке Сергей Лавров. Глава российского МИДа посетил Багдад и столицу Иракского Курдистана — Эрбиль. Визит прошел на фоне беспорядков, которые не стихают в Ираке уже неделю. О чем министр говорил с руководством страны?

В сопровождении спецназа кортеж Сергея Лаврова ехал из аэропорта под усиленной охраной. В Багдаде — неспокойно, беспорядки, но это не стало поводом для отмены визита. Кстати, Москва и Багдад установили дипломатические отношения ровно 75 лет назад. За это время международная повестка мягче не стала.

"Обсудили конкретные задачи дальнейшего углубления нашего взаимодействия в противодействие террористической угрозе как по имеющимся двусторонним каналам, так и через созданный в 2015 году информационный багдадский центр с участием экспертов Ирака, России, Сирии и Ирана", — рассказал Сергей Лавров.

"Мы с господином Лавровым пришли к общему мнению: необходимо и дальше развивать российско-иракские отношения и продолжать координацию по политическим вопросам, касающихся как регионального, так и международного направлений", — сообщил министр иностранных дел Ирака Мухаммед Аль аль-Хаким.

Далее — встреча с главой кабинета министров. У Адиля Абдул-Махди сейчас тяжелый период. Необходимо подобрать нужные слова и действия, чтобы успокоить народные волнения.

Для роста экономики нужны инвестиции. Ирак готов сотрудничать. Простой, но наглядный пример более тесного сотрудничества двух государств, о котором сегодня шла речь здесь, в Министерстве иностранных дел Ирака. Страна будет выдавать визы россиянам по упрощенной схеме. Причем не только туристам, но и бизнесменам, желающим работать в стране.

Крупные российские компании работают здесь уже давно. Военно-техническое направление, восстановление инфраструктуры, энергетика, углеводороды. Например, "Газпром нефть" на месторождении Бадра добыл 100 миллионов баррелей нефти, плюс попутный газ для местной электроэнергетики. В Иракском Курдистане — 21 миллион баррелей на месторождении Саркала. Причем это работа в рамках концессий с западными партнерами.

"Рассматриваем возможности инвестиций в новые проекты", — рассказал председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков.

В целом, Москва и Багдад намерены наращивать связи в экономике, торговле, дипломатии, культурных связях. Это обсуждалось во время визита на всех уровнях.

Сергей Лавров провел встречу с председателем иракского парламента, с президентом Ирака, встреча прошла в президентском дворце. Далее — Эрбиль. Это уже территория Иракского Курдистана.

Ключевую роль здесь играет семья Барзани. Сергей Лавров встретился с тремя представителями клана. Старший — Масуд Барзани, дружил еще с Евгением Примаковым. Он до сих пор вспоминает его с благодарностью за поддержку курдского народа.