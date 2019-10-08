В Париже у японского бизнесмена похитили часы стоимостью 800 тысяч евро

В Париже у японского бизнесмена неизвестный похитил дорогостоящие часы, которые оцениваются почти в 800 тысяч евро. Воровство произошло в понедельник вечером, но известно об этом стало лишь во вторник, 8 октября.

Как сообщает газета Le Parisien, жертвой грабителя стал 30-летний японский бизнесмен. Он остановился в пятизвездочном парижском отеле Napoleon недалеко от Триумфальной арки.

Мужчина вышел из гостиницы на улицу, чтобы покурить. К нему подошел незнакомец и попросил сигарету. На самом деле это был трюк, направленный на изучение наручного аксессуара японца. После этого грабитель схватил жертву за запястье, снял часы и скрылся.

Как стало известно, пропавшие часы принадлежат торговой марке Richard Mille, это модель Tourbillon Diamond Twister, стоимость которых составляет 800 тысяч евро.

В настоящее время местная полиция занимается поиском грабителя.