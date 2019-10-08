Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо

Министерство спорта России отправило во всемирное антидопинговое агентство (WADA) письмо с ответами на интересующие вопросы. Ни один из 31 вопросов WADAне остался без ответа.

Некоторое время назад появилась информация, что РУСАДА подозревается в манипуляциях с допинг-пробами. WADA начало расследование и предоставило российской стороне три недели для того, чтоб разъяснить ситуацию.

Министерство спорта предоставило ответы на все вопросы, заданные WADA, о чем сообщил глава ведомства Павел Колобков. " На все вопросы эксперты дали объяснения. Мы уверены в том, что выполнили все требования и дальше готовы оказывать содействие. Нужно как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать все для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов", — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Также Колобков сообщил о предстоящей встрече представителей WADA и Министерства спорта России. " В 20-х числах октября планируется встреча в Лозанне с участием экспертов и заинтересованных лиц.".