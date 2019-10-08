Алибасову не удалось разорить производителя "Крота" на 100 миллионов

Продюсеру Бари Алибасову отказано в иске к производителю средства для очистки труб "Крот". К такому решению пришел Пресненский суд Москвы. Алибасов подал в суд на "АМС Медиа" после отравления химическим средством, купленном в магазине "Ашан". Выпивший по ошибке химический состав Алибасов рассчитывал получить с производителя и продавца 100 миллионов рублей за нанесенный вред его здоровью. В качестве соответчика Бари Алибасов даже привлек страховую компанию, поскольку ответственность гипермаркета застрахована в "Ингосстрахе".

Однако компания "Ашан" предоставила в суд все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб "Крот", сообщает "Интерфакс". Впрочем, к качеству используемой для прочистки щелочи претензий ни у кого не было. А вот в СМИ после отравления 4 июня 2019 года руководителя "На-на" заподозрили, что все происходящее является инсценировкой и PR-кампанией. При этом на истории своего отравления Бари Алибасов заработал не менее 26 миллионов рублей.

Алибасову пришлось оправдываться. PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин представил выписку из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, с которой Бари Алибасов был выписан 17 июня из отделения острых отравлений. В ней отмечалось, что врачи промыли пострадавшему продюсеру желудок, но Алибасов получил химическое отправление прожигающей жидкостью, химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени и желудка 2-й степени. Из-за своей неосторожности, а Алибасов выпил "Крота", спутав его с соком, продюсер группы "На-На" получил осложнения – обширный язвенно-некротический ожоговый эзофагит и эрозивный ожоговый гастрит.