Марьянова можно было спасти: СК назвал причину смерти

Дмитрия Марьянова можно было спасти. Следственный комитет завершил расследование дела актера и назвал причину его смерти. По версии ведомства, сотрудники реабилитационного центра отказывались вызывать артисту скорую помощь, несмотря на его десять просьб. В итоге медикам позвонил один из клиентов клиники, но было слишком поздно. Понесут ли эскулапы наказание?

За двухметровым забором находится территория реабилитационного центра, где проходил так называемое социальное лечение актер Дмитрий Марьянов. Отсюда за хвойными деревьями можно разглядеть главное здание, где, вероятно, жили пациенты. Одна постройка, судя по наличию трубы, выполняла роль бани. Прилегающая территория выглядит заброшенной, видно, что давно никто не убирал мусор, а дверь, ведущая на территорию, закрыта.

Дачный массив на территории подмосковной Лобни. В хвойной зелени утопает здание бывшего реабилитационного центра "Феникс". По сути, это обычный дачный участок с внушительным домом. Постройка с виду не жилая.

Один вход на территорию находится с противоположной стороны и, похоже, выполняет роль парадного. Есть ворота для въезда автомобилей, а вот звонка и домофона нет. На стук в ворота никто не реагирует.

Заброшен дачный участок только на первый взгляд. Внутри припаркована белая иномарка. Очевидно, что владельцам участка не хочется общаться с журналистами. Два года назад после смерти актера Дмитрия Марьянова разразился небывалый скандал. Оказалось, что в дачных домиках работает подпольный центр помощи зависимым от алкоголя и наркотиков. Организация без лицензии оказывала услуги исключительно состоятельным пациентам. В их число входил и Дмитрий Марьянов. В заведении действовали строгие правила — никаких встреч с родными, выход за ворота был запрещен. В день своей смерти Марьянов несколько раз жаловался на плохое самочувствие, но скорую актеру никто из персонала так и не вызвал. Это, по мнению следователей, и стало причиной смерти.

"По данным экспертов, при своевременном направлении актера Дмитрия Марьянова в лечебное учреждение с момента поступления от него первых жалоб на плохое самочувствие до появления признаков клинического шока, сохранение его жизни было возможным", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Неотложку не стали вызывать якобы по приказу директора подпольного центра Оксаны Богдановой. Ей и предъявили обвинение в смерти актера. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Вины не признает. Отрицает, что в центре оказывались медицинские услуги и это несмотря на то, что Марьянову, по версии следователей, делали инъекции сильнодействующих препаратов.

"Когда я прихожу в булочную, я продавцу не рассказываю, что мне еще нужно купить набор для шитья. Это не мой профиль. Я не медицинская организация. Я предоставляю услуги другого характера. Это психологические услуги", — заявила Оксана Богданова.

Врачей вызвали друзья Марьянова, которые приехали после его звонка, но и тут было потеряно время. Диспетчер неотложки почему-то решила, что карета скорой помощи умирающему пациенту не нужна. Вот фрагмент из разговора:

— Скорая. Алло!

— Алло! 112, слышно?

— Слышу, слышу! Боли в ноге, бледный, испарина, артериальное давление не измеряется. А как может, если артериальное давление не измеряется, боль в ноге?

— Он ссылается на то, что у него тромб.

— Артериальное давление не измеряется, значит он практически не дышит и не говорит. И как у него будет боль в ноге? Ждите... Ждите! Но придется подождать. Вызовов много.

Знакомые сами повезли Марьянова в больницу, но по пути актер скончался. Диспетчер в итоге отделалась малой кровью — ее уволили с работы. А вот директор подпольной клиники Оксана Богданова в ближайшее время будет отвечать за смерть актера в суде.