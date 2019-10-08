Это вопрос для всех: невыдача виз США дипломатам - тема обращения к генсеку ООН

"Думаю, что это вопрос не только для России. Это вопрос для всех заинтересованных делегаций и для всего комитета", — заявил председатель первого комитета 74-й сессии Генассамблеи ООН, постпред Боливии во всемирной организации Сача Серхио Льорентти Солис.

Боливийский дипломат подчеркнул, что если любая делегация получает меньшие возможности для работы из-за невыдачи виз, то это общий вопрос. Солис намерен обратиться из-за невыдачи виз с вопросом к генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу и к председателю сессии Генассамблеи, сообщает ТАСС.

Работа занимающегося вопросами разоружения комитета приостановлена до 10 октября, когда можно будет начать общую дискуссию. Визы кроме российских представителей не получили члены делегаций с Кубы и из Ирана. Также из-за отказа в визах остановлена работа шестого комитета ООН по вопросам международного права.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы решить проблему", — подчеркнул Сача Серхио Льорентти Солис.

Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке. По международный соглашениям, Вашингтон не имеет права кого-либо не допускать в Организацию Объединенных Наций. Максимум: ограничить пребывание "нежелательных персон" только Нью-Йорком.

В связи с визовым скандалом в США заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил с 2020 года перенести работу комитета по вопросам разоружения в Вену или Женеву, где проблем с выдачей или не выдачей виз не будет. Визы в США не получили десять сотрудников российской делегации, включая официального переводчика.