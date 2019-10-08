КХЛ. "Йокерит" одолел "Сочи" в дополнительном периоде

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матчем в Хельсинки. "Йокерит" принимал "Сочи". Хозяева смогли выиграть в дополнительное время 3:2.

Во втором периоде гости вели 2:0 после бросков Дмитрия Лугина и Шона Коллинза. Но в третьей 20 минутке "джокеры" в течении четырех минут смогли отыграться. Ессе Иенсуу отличился при игре в равных составах, а Петер Регин забросил в большинстве. В основное время ничья 2:2. Дополнительный период продлился 3 минуты и 33 секунды, пока нападающий финского клуба Микко Лехтонен не забросил победную шайбу.

"Йокерит" выиграл 3:2 и с 15 очками занимает 7 место в Западной конференции. "Сочи" с 14 очками идет девятым.