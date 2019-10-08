Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак повторно женился на своей бывшей супруге Анне. Свадьба состоялась в Италии, в живописном месте на озере Комо.

Торжественная церемония прошла в присутствии большого количества гостей. На своей странице в Instagram Анна Семак написала, что до последнего тянула со свадебной клятвой, чем порядком заставила нервничать организаторов. По ее словам, два дня перед торжественной церемонией она провела одна — прошла пешком больше двадцати километров, погрузившись в глубокие размышления. Семак отметила, что во время философских раздумий ее посетила мысль о том, что свободная воля не зависит ни от дат, ни от потраченных на торжества усилий — передумать могут и она, и Сергей. При этом невеста отметила, что решение повторно заключить себя узами брака является для них осознанным, зрелым.

Ранее появилась информация о разводе пары и очередной помолвке. Предложение руки и сердца главный тренер "Зенита" сделал супруге во время перелета в Милан.

Сергей и Анна Семак воспитывают восемь детей.