КХЛ. "Ак Барс" одержал шестую победу подряд

Игровой день в регулярном чемпионате продолжился матчем в Ярославле. "Локомотив" принимал казанский "Ак Барс" и проиграл 0:4. Эта казанцы продлили свою победную серию до шести матчей.

Две шайбы в ворота хозяев отправил Михаил Фисенко. По разу поразили ворота "Локомотива" Станислава Галиева и Кирилла Петрова. Вратарь гостей Тимур Билялов отразил все 20 бросков, совершенных по его воротам.

"Ак Барс" выиграл в шестой раз подряд, набрал 22 очка и У "Локомотива" 10 очков и 11 место на Западе.лидирует в Восточной конференции.