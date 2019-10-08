Депутат Юмашева раскрыла подробности допроса ФБР

На попытки провокаций со стороны американских спецслужб Россия должна отвечать аналогичными мерами. Об этом заявила депутат Госдумы Инга Юмашева в прямом эфире программы "60 минут". По ее словам, в аэропорту Нью-Йорка, где она проходила пересадку, чтобы попасть в Сан-Франциско для участия в форуме "Диалог Форт-Росс", она столкнулась с неожиданным "гостеприимством".

Во время задержания представитель ФБР задавал много странных вопросов, которые могли показаться бессмысленными: "Возникло ощущение, что были порой вопросы ради вопросов. Но были и странные, например, работала ли я в Министерстве обороны. Я цитировала страницу в Википедии со своей биографией, исходила из этого, отвечая на все вопросы", — сказала Юмашева.

Допрос длился около часа, после чего российского парламентария попросили подождать документы. Затем ее снова пригласили в отдельную комнату для переговоров. "Мужчина в гражданской одежде, светло-сером костюме представился, что он сотрудник ФБР. Он спросил, не хотела ли я встретиться с ним отдельно в более комфортной обстановке. Такой прямой вопрос меня обескуражил. Я уточнила, что мы будем обсуждать, а он ответил, что ему интересны российско-американские отношения", — рассказала депутат Госдумы РФ.

Произошедший инцидент в аэропорту Нью-Йорка Юмашева назвала неприятным и неожиданным: "По-человечески это очень неприятный момент. Но мы понимаем, что этот эпизод укладывается в общую цепочку событий, когда членам российской делегации отказали в американских визах. Несмотря на такого рода провокации, мы не должны ни в коем случае тушеваться", — подчеркнула она.