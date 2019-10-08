КХЛ. ЦСКА был сильнее "Амура"

Матчем в Москве завершился игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА нанес поражение хабаровскому "Амуру" 4:1.

"Амур", одержавший три победы подряд, оказал достойное сопротивление сильнейшему клуба лиги. Первый период прошел без заброшенных шайб. Но на 23 минуте армеец Иржи Секеч сумел забросить первую шайбу в ворота гостей. В третьем периоде Сергей Калинин, Алексей Марченко и Максим Шалунов довели счет до 4:0. Гости смогли лишь отыграть одну шайбу. Гол на счету Томаша Загорны.

ЦСКА выиграл 4:1. Армейцы набрали 23 очка и идут третьими на Западе. "Амур" с 11 очками занимает десятое место в Восточной конференции.