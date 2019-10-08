Сеанс саморазоблачения: раскрыта личность самого кровавого маньяка США

"Долго думал, что его не поймают, потому что никто не учитывает его жертв". Это заявление американских спецслужб о том, кто возглавил рейтинг серийных убийц США. Сэмюэл Литтл побил абсолютный рекорд — 93 человека. Причем, о большинстве его преступлений никто не знал десятки лет. Бездомный афроамериканец начал убивать еще в 70-х годах XX века. И эта жестокая карьера душителя продолжалась до 2005 года. Однако, множество смертей в полиции вовсе не связывали с действиями маньяка. И арестовали Литтла изначально совсем за другие нарушения закона. Только сейчас, после откровенных признаний уже почти 80-летнего убийцы, стал понятен масштаб действий в десятке американских штатов. Часть из них раскрыта, а по некоторым все еще продолжается следствие. На днях ФБР опубликовало публичный призыв о поиске возможных свидетелей. Дескать, хотят добиться "справедливости для каждой жертвы".

Его жертвы в основном неблагополучные, даже маргинальные женщины: проститутки и наркоманки, те, кто перешли ту грань, из-за которой мало кто возвращается. Самюэл Литтл считал, что из-за таких полиция вряд ли станет сильно напрягаться. И не прогадал. Его арестовали только в 2012 году в приюте для бездомных. И по ДНК вычислили, что он убийца. Только еще о 90 жертвах никто ничего не знал. ФБР опубликовало его показания.

"Она была тем, кого сейчас принято называть трансгендер. Я был на машине отчима – Pontiac LeMans. И я увидел, как дорога уходит от основной куда-то дебри по левую сторону. И повел ее глубже в направлении, я даже не знаю, куда она вела, дорога уходила дальше в заросли", — рассказал в полиции серийный маньяк Сэмюэл Литтл.

Самюэл Литтл отбывает три пожизненных срока за убийства трех женщин. Раньше говорил, что невиновен. Но резко поменял позицию полтора года назад. Попросил сменить тюрьму и начал рисовать. Своих жертв он изображает в цвете и в деталях, хотя каждую из них знал недолго и десятки лет назад. Цвет кожи, прическа, родинки и даже какими были глаза. И делает небольшие примечания: зовут "так-то", убита "там-то" и "тогда-то".

"Это человек, который обладает определенным интеллектом, он действительно развит. И при этом, как любой серийный маньяк, убивающий более трех жертв, по американской статистике, а он является серийным, фактически руководствуется определенными внутренними принципами, согласно которым он считает, что должен очистить землю от определенных нечестных, нечистых людей. Ему важен сам момент, когда либо жертва по определенному пониманию провоцирует на действо", — поясняет эксперт Гараганов.

За три с половиной десятка лет Литтл успех побывать в 19 штатах. С его слов, большее количество жертв в Майами и Лос-Анджелесе. Только в последнем — примерно 20 убийств.

Считается, что Литтл убил втрое больше людей, чем другой знаменитый серийный убийца, насильник и некрофил — Тед Банди. Он орудовал в 1970-е годы. Получается, параллельно с Литтлом. Только Самюэля, выходит, никто не смог раскрыть. В чем сложность, спрашиваем у криминалиста, который несколько лет назад занимался поиском другого маньяка — Битцевского.

"Вопрос в том, что очень трудно было увязать все преступления в одно. Когда пошла серия, мы только на двадцатой жертве начали понимать, что действует серийный маньяк. У него сначала свое становление, он еще не выработал свой почерк. А когда выработал, мы уже узнали, конечно. На территории Соединенных Штатов Америки одномоментно действует до 200 серийных убийц", — поясняет эксперт-криминалист, доктор юридических наук Лев Бертовский.

Литтл об убийствах рассказывает буднично, будто это приключенческий рассказ. Как встретил, как жертвы порой сами просили его подвезти, еще не зная, что их ждет. Свои признания или даже больше — откровения — нередко прерывает улыбкой, смакуя и перебирая детали, описывая даже звуки.

"Она была немного худой, темнокожей. Ей было примерно 40 лет. Она суетилась. Я думаю, что она была наркоманкой, потому что ее бы там не было. Я ехал на выезд из Лас-Вегаса. Я видел гостиницу и дорогу, которая к ней вела. Вот где я бросил ее. Вытащил ее тело наружу и спустил вниз. Я слышал на второй дороге шум, это означало, что она все еще катится", — вспоминает серийный маньяк детали еще одного своего преступления.

Литтл признался в 93 убийствах, но сначала маньяку эксперты ФБР не верили, мол, признания выдуманы. Но только до тех пор, пока агенты смогли проверить 50 показаний. Часть из них уже подтверждены. И теперь сомнений нет, что слова убийцы, который под конец жизни захотел рассказать о своих похождениях без какого-либо раскаяния, оказались кровавой правдой.