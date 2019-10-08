Сенат США заявил о влиянии России на выборы через соцсети для поддержки Трампа

Хакеры из "Агентства интернет-исследований" с целью повлиять на выборы 2016 года вредили репутации Хиллари Клинтон, а также помогали Дональду Трампу. Делали они это якобы по указанию российских властей. К соответствующему выводу пришел комитет по разведке Сената США.

Во вторник, 8 октября, ведомство опубликовало вторую часть расследования, которое он проводил по теме возможного российского вмешательства в выборы США 2016 года. В комитете считают, что Москва якобы стремилась снизить шансы на выигрыш Хиллари Клинтон, а также поддержать Трампа по указанию Кремля.

Ведомство в докладе пришло к выводу, согласно которому действия хакеров в социальных сетях были направлены в основном на избирателей афроамериканского происхождения, сообщает "Интерфакс".

Американские СМИ, в свою очередь, называют "Агентство интернет-исследований" своеобразной "фабрикой троллей". Оно фигурировало в расследовании специального прокурора США Роберта Мюллера и внесено в санкционные списки Штатов за якобы вмешательство в выборы президента 2016 года.

В марте текущего года команда Мюллера завершила работу над докладом о возможном вмешательстве российской стороны в выборы в США и передала его генеральному прокурору США. Он, в свою очередь, объявил в письме Конгрессу, что следователи не выявили никаких признаков сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа.