Российские футболистки проиграли голландкам

В Эйндховене прошел отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди женщин 2021 года. Сборная России уступила команде Нидерландов с результатом 0:2.

Встреча прошла при значительном преимуществе голландок – финалисток последнего чемпионата мира. На 12 минуте Даниэль ван де Донк забила первый мяч в ворота россиянок, а на 60 минуте победу закрепила Вивианн Мидема. Голландки выиграли все четыре отборочных матча и возглавляют таблицу в группе А.

У сборной России осталось 6 очков. Столько же у команд Словении и Косово. По одному очку у сборных Турции и Эстонии. Свой следующий матч россиянки проведут 10 апреля со сборной Турции.