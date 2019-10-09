ФСБ: на Северном Кавказе с начала года предотвратили 15 терактов

На Северном Кавказе с начала года предотвратили 15 терактов и ликвидировали 30 экстремистских ячеек. Об этом заявил директор ФСБ и глава Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

По его словам, уничтоженные и задержанные боевики планировали атаки в людных местах, а также нападения на сотрудников правопорядка.

Также Бортников призвал чиновников активнее заниматься профилактикой терроризма и бороться с его идеологией.

"Все большее значение приобретает профилактика терроризма, важнейшими субъектами которой являются региональные органы исполнительной власти, осуществляющие свою деятельность при координирующей роли антитеррористических комиссий, — заявил Александр Бортников. – Одновременно должны быть приняты меры, направленные на качественную и своевременную реализацию решений Антитеррористического комитета и антитеррористических комиссий в части приведения антитеррористической защищенности объектов энергетики, транспорта, социальной сферы, а также мест массового пребывания людей в соответствии с требованиями, установленными правительством Российской Федерации".