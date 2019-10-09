Суд Петербурга не стал рассматривать декларацию о доходах главы "Усть-Луги"

Суд в Санкт-Петербурге не стал рассматривать декларацию о доходах главы компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита. В прокуратуре заявили, что доказательств виновности бизнесмена в экономических преступлениях, и так достаточно.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле правоохранительные органы планировали использовать декларацию, которую Израйлит подал в рамках амнистии капиталов.

При этом, как отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов, закон запрещает использовать такие декларации как основание для возбуждения уголовного дела или как доказательство в суде.

При этом уполномоченный по правам предпринимателей отметил, что преступления, в которых обвиняют Израйлита, не указаны в законе об амнистии капиталов. А значит, бизнесмену не гарантируется освобождение от уголовной ответственности, передает телеканал "Россия 24".