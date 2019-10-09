Правительство Эквадора из-за массовых протестов покинуло столицу — город Кито. На сегодняшний день полицейские задержали 570 человек, в том числе глав нескольких профсоюзов.

Акции начались 3 октября после того, как выросли цены на топливо из-за отмены субсидии. Как объяснил глава страны Ленин Морено, власти больше не могут позволить себе субсидировать покупку топлива. В итоге стоимость выросла на 120 процентов, а митинги переросли в беспорядки.

Три нефтяных завода захватили протестующие. Сейчас работа на них приостановилась, что привело к снижению добычи сырой нефти на 60 тысяч баррелей в сутки.

Между тем акции протеста только набирают обороты. На Кито маршем идут фермеры и коренные народы Эквадора. Крупнейшая манифестация запланирована на завтра, передает телеканал "Россия 24".