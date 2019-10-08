В Москве открылась выставка номинантов Премии Кандинского

Выставка номинантов Премии Кандинского открылась во вторник в Московском музее современного искусства. Многие работы в экспозиции в России демонстрируются впервые.

Экспозиция будет открыта с 9 октября по 17 ноября. Эти проекты, по словам организаторов, демонстрируют наиболее объективную картину современного искусства в России на сегодняшний день, сообщает ТАСС.

В главной номинации "Проект года" представлены 15 произведений. Список финалистов будет объявлен в конце октября, а победители станут известны на церемонии награждения, которая пройдет 13 ноября.

Премия Кандинского — независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году.