Эксперты выявили шизофрению у москвички, бросившей сына в "Лосином острове"

Экспертиза выявила шизофрению у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке "Лосиный остров" в феврале этого года.

17 февраля мальчика, у которого на голове был мешок со скотчем, нашли автомобилисты. Ребенок, который пробыл на холоде почти 13 часов, получил сильное переохлаждение. Она рассказал, что в лесу его накануне бросила мама в качестве наказания.

Мать ребенка, 33-летняя Надежда Куликова, с заявлением в полицию обратилась только утром 17 февраля. Она сообщила, что заехала с сыном в столичный парк "Лосиный остров", где малыш якобы убежал.

Как сообщил ТАСС близкий к следствию источник, обвиняемая не может быть привлечена к уголовной ответственности и нуждается в принудительном лечении, так как страдает параноидной шизофренией и нуждается в принудительном лечении. Однако, по его словам, окончательное решение примут прокуратура и суд.

Сейчас сын обвиняемой находится на государственном обеспечении: учится, лечится, состоит под наблюдением врачей. Бабушка мальчика готовит документы для оформления опеки над внуком.