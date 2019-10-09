Мбаппе не поможет французам в ближайших отборочных матчах

Сборная Франции по футболу проведет отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Исландии и Турции. Не сможет помочь чемпионам мира нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

На прошлой неделе Мбаппе получил повреждение из-за которого не смог сыграть в матче чемпионата Франции против "Анжера". Травма оказалась достаточно серьезной и не позволит Килиану сыграть 11 октября в Рейкьявике с исландцами и 14 октября в Париже со сборной Турции. Вместо Мбаппе в сборную вызван нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Алассан Плеа.

Не сыграет и основной вратарь чемпионов мира, вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис, серьезно повредивший локоть. В расположение команды прибыл голкипер "Лилля" Майк Меньян.