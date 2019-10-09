Реставрация скульптур в Кусково: экзамен на соответствие пройден

Восстановлением памятников занимались опытные специалисты. Работам мастеров 18 века вернули первозданный вид, никакой самодеятельности не было. Так в музее-усадьбе Кусково ответили на критические замечания посетителей, которые разглядели изъяны у одной из скульптур после реставрации.

Усадьба Кусково — барская роскошь старой Москвы. Резиденция графов Шереметевых и сегодня славится своим архитектурным ансамблем. Но особенно привлекает внимание посетителей одна из 72 скульптур, расположенных в усадьбе, но не изысканными формами и образом. В центре внимания — ноги древнеримской богини Юноны, молва о которых вышла в интернет.

"Помнящие люди, подскажите, ноги у статуи всегда так выглядели или это "новый взгляд" "новых реставраторов"?

Самодел и отсутствие вкуса, заявляют пользователи. Мол, стопы после реставрации стали похожи на лягушачьи лапки. Поговаривали даже, богиня больна, у нее артроз.

"Честно сказать, мы немного расстроились, стало обидно. Потому что в этой публикации нас некоторым образом не то что обвинили, а предположили, что мы пригласили сюда гастарбайтеров", — рассказывает директор музея-усадьбы Сергей Авдонин.

На самом деле восстановлением объекта архитектуры занимались специалисты Росреставрации. На протяжении восьми месяцев статую поэтапно расчищали, укрепляли, восполняли утраченные элементы, чтобы сохранить первоначальный вид и авторство. Качество работ оценивал департамент культурного наследия. Вердикт: экзамен на соответствие скульптура прошла.



"Все конечности у статуи сохранены", — показывает на скульптуру научный руководитель Росреставрации Лариса Лапшина.

Если смотреть на скульптуру с одного ракурса, то кажется, что богиня с увечьями, всего два пальца. Делаем шаг в сторону — здоровые божественные стопы; по пять пальцев на каждой. Выходит, недостаток конечностей – это лишь обман зрения.

Однако изъян в скульптуре все-таки есть. Сова у ног богини — без головы. Когда и в связи с чем произошел скол, установить невозможно. Случилось это еще задолго до того, как усадьба стала музеем. Впрочем, участники интернет-дискуссии этого не заметили. Перепутали и богинь.



"Здесь речь идет про Юнону, а Минерва, о которой говорили в статье, находится в другом конце парка, но как таковая сейчас отсутствует", — говорит генеральный директор Росреставрации Дмитрий Тищенко и показывает изображение статуи.

Древнеримская богиня поправляет здоровье у реставраторов в Санкт-Петербурге и является покровительницей мудрости, которой, по-видимому, иногда нам и не хватает.