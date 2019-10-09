WADA получило ответ Министерства спорта

Всемирное антидопинговое агентство подтвердило получение письма от Министерства спорта России. В послании содержатся ответы на 31 вопрос, заданный WADA нашим спортивным структурам.

В связи с появлением информации о якобы имевшем место манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, WADA начало расследование в отношении РУСАДА. Были заданы вопросы, на которые российская сторона должна была ответить в течении трех недель. В противном случае, российский спорт ждали серьезные проблемы.

Во вторник Министерство спорта направило в WADA подробные ответы, о чем сообщил глава ведомства Павел Колобков. Кроме того, в двадцатых числах октября намечены переговоры российской делегации с WADA.