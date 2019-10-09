Соперником Усика станет Чазз Уизерспун

Американец Чазз Уизерспун заменит голландца Тайрона Слонга в поединке с Александром Усиком. Слонг не прошел допинг-контроль и был отстранен от боя.

12 октября в Чикаго 32-летний Александр Усик дебютирует в тяжелой весовой категории. Украинец должен был встретиться с голландцем Тайроном Слонгом, но тот не прошел допинг-контроль. Днако бой Усика состоится. Соперником Александра станет Чазз Уизерспун.

Усик является чемпионом мира в первом тяжелом весе. На профессиональном ринге Александр провел 16 боев и все выиграл. 38-летний Уизерспун одержал 38 побед и потерпел 3 поражения.