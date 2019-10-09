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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 1 час назад

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9 октября 201904:01

Крушение "Боинга": парламент Голландии поддержал идею изучить роль Украины

ТАСС

Голландский парламент одобрил требование к правительству по расследованию роли Украины в крушении "Боинга" на востоке страны в июле 2014 года.

Депутаты подчеркнули, что для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над восточной Украиной необходимо дальнейшее изучение фактов. Теперь правительство должно рассмотреть, какие варианты существуют для проведения такого дальнейшего изучения фактов, и доложить о результатах, передает ТАСС.

До настоящего времени правительство Нидерландов не решается принимать какие-либо шаги по привлечению Украины к ответственности.

Пассажирский "Боинг-777" компании "Малазийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств.

Президент России ранее заявлял, что в расследовании нет никаких доказательств причастности России к трагедии и что российская сторона предоставляла свои аргументы, "но нас никто слушать не хочет".

В МИД РФ отметили, что Москва была отстранена от полноценного расследования, в отличие от Киева, который был сделан полноценным участником следственной группы. Тем самым, по мнению российского внешнеполитического ведомства, Украине была предоставлена возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства.

Данные, предоставленные следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются на фоне заявлений ССГ о том, что Россия якобы отказывается сотрудничать, отметили российские дипломаты.

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