Конгресс обвиняет правительство США в предательстве демократии

Спикер палаты представителей конгресса США назвала отказ Белого дома сотрудничать по импичменту президента Трампа предательством демократии.

В конце сентября Демократическая партия начала процедуру импичмента против президента Дональда Трампа, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации Джозефа Байдена. Он считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Во вторник Белый дом уведомил демократов, что не собирается сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента и не будет участвовать "в предвзятом политическом театре". В расследовании демократов, отметили в правительстве, отсутствуют "самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства".

А юрисконсульт Белого дома заявил, что демократы таким образом хотят пересмотреть итоги выборов. По его мнению, авторы конституции США создали механизм импичмента не для того, чтобы какая-либо политическая партия могла его использовать из-за опасений за шансы своего претендента на выборах.

Спикер же палаты представителей демократ Нэнси Пелоси расценила отказ Белого дома сотрудничать как попытку скрыть предательство демократии. "Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом", — цитирует ТАСС заявление спикера.