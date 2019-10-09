Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отбыл дисквалификацию и забросил шайбу

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершились четыре матча. "Вашингтон Кэпиталз", в ряды которого вернулся отбывший дисквалификацию Евгений Кузнецов, проиграл дома "Даллас Старз" 3:4.

"Вашингтон Кэпиталз", принимавший "Даллас Старз", первым добился успеха. Причем сделал это Евгений Кузнецов. Но в начале второго периода "звёзды" отыгрались. Столичный клуб снова вышел вперед – после передачи Александра Овечкина отличился Джон Карлсон. Но Александр Радулов сравнял счет. Соперники потом еще раз обменялись голами. Основное время завершилось вничью 3:3, а в дополнительном периоде гости забросили победную шайбу. Радулов выступил в роли ассистента. Вратари Илья Самсонов ("Вашингтон") и Антон Худобин ("Даллас") провели всю встречу на скамейке запасных.

"Флорида Пантерз" на своем льду проиграла "Каролине Хэрикенйз" 3:6. У "пантер" одну из шайб забросил Евгений Дадонов. Это его первый гол в сезоне. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы в первом периоде и был заменен. У победителей две голевых передачи сделал Андрей Свечников.

"Питсбург Пингвинз" без травмированного Евгения Малкина проиграл дома "Виннипег Джетс" 1:4. "Эдмонтон Ойлерз" в гостях был сильнее "Нью-Йорк Айлендерс" 5:2. У победителей четыре шайбы забросил Джеймс Нил. Вратарь "островитян" Семен Варламов был заменен после четвертой пропущенной шайбы.