Бывший тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может возглавить "Сампдорию". Главыный тренер генуэзцев Эусебио Ди Франчески лишился своего поста в понедельник.

Причиной увольнения Ди Франчески стал слабый старт "Сампа". В семи турах генуэзцы потерпели шесть поражений и занимают последнее, 20-место в Серии А. Руководство клуба решило отправить в отставку тренера, назначенного прошлым летом.

Одним из кандидатов на замещение вакансии является Дженнаро Гаттузо, покинувший "Милан" по окончанию сезона 2018/19. Также не исключается возвращение в Геную Марко Джампаоло, уволенного накануне из "Милана". Джампаоло работал с "Сампом" на протяжении трех последних сезонов, а летом возглавил "Милан". Однако и он лишился своего поста одновременно с тренером "Сампдории" Ди Франчески.