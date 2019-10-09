"Роскосмос" получил патент на "космическую невидимку"

Государственная корпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, способный изменять свою форму при приближении иностранного спутника-шпиона.

Идея заключается в создании панелей солнечных батарей, способных трансформироваться из плоского состояния в полусферу, снижая тем самым площадь отражающей поверхности и общую заметность космического аппарата, передает РИА Новости.

Это необходимо, чтобы маскироваться от иностранных спутников-инспекторов, которые могут пройти мимо, так ничего и не заметив.

Инспекторы используются как в мирных, так и военных целях. Они могут, например, осматривать, проводить техническую диагностику или перехватывать информацию со спутников и уничтожать.