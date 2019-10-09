Молния для "Сокола": испытания скафандра отложили на месяц

Испытания скафандра "Сокол-М" отложили примерно на месяц. Костюм для космонавтов предстоит доработать. В частности, это касается молнии. После ряда примерок ее решили сделать более традиционной.

Теперь замок будет расположен не вокруг пояса, а по диагонали от плеча вниз. Специалисты уже создали новый макет.

Кстати, такое решение позволит сохранить традицию, заложенную еще со времен Юрия Гагарина, когда космонавты "отмечаются" на колесе автобуса по дороге на стартовую площадку.

Но доработка скафандра, по словам специалистов, с обычаем никак не связана, сообщает телеканал "Россия 24".