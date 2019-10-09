Экоактивисты оккупировали центр Лондона. Манифестанты, выступающие против загрязнения окружающей среды, установили палатки на Трафальгарской площади. Кроме того, участники акции перекрыли несколько улиц, разместив тенты прямо на проезжей части.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал полицию действовать в полную силу, после чего правоохранители ограничили место проведения акции только Трафальгарской площадью. В противном случае протестующих ждет задержание.

По итогам двух дней было задержано почти 500 человек в основном за нарушение общественного порядка.