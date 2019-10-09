В Эквадоре из-за беспорядков введен комендантский час

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Вести в 20.00
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В Донбасс стекаются украинские радикалы
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Вести-Москва
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Оплата по счету монтировкой и автоматом: задержан участник погрома в столичном ресторане
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