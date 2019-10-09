В Эквадоре из-за беспорядков введен комендантский час

Комендантский час введен в Эквадоре из-за массовых беспорядков. Движение ограничено в районах, где расположены государственные строения и стратегические объекты.

Ранее протестующие захватили пять нефтяных объектов, работа по добыче ресурсов приостановлена.

Беспорядки в стране продолжаются с начала октября, протестующие недовольны отменой субсидий на топливо, это привело к резкому скачку цен на бензин.

В связи с массовыми акциями парламент страны приостановил работу. Президент объявил чрезвычайное положение. Занятия в школах и университетах отменены, передает телеканал "Россия 24".