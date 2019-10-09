Квартет имени Давида Ойстраха исполнит два струнных секстета в "Зарядье"

9 октября в Малом зале "Зарядья" прославленный Квартет имени Давида Ойстраха, Александр Бузлов и Даниил Австрих исполнят два сочинения, оставившие особенный след в мировой музыкальной истории — "Воспоминание о Флоренции" Чайковского и "Просветленная ночь" Шенберга.

Струнный секстет "Воспоминание о Флоренции" – одно из тех произведений Чайковского, которое он посвятил дорогому его сердцу месту. Композитор переплел в своем сочинении любимые народные русские и итальянские мотивы и совершенно мастерски разработал отдельные партии – богатые голоса шести инструментов в нем звучат, как целый оркестр.

Секстет "Просветленная ночь" Арнольд Шенберг написал в 1899 году – еще в духе Вагнера, но уже на закате эпохи позднего романтизма. На тот момент ему было 24 года. Много позже его будут называть "Великим австрийцем". В историю XX века он войдет как разрушитель старой системы, первооткрыватель атональной музыки, манифестант новой музыкальной культуры.

Оба сочинения прозвучат в исполнении одного из лучших квартетов России и звезд российской исполнительской школы Даниила Австриха (альт) и Александра Бузлова (виолончель).

Квартет имени Давида Ойстраха – уникальный ансамбль, объединивший в своем составе ярких молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания. Благодаря поддержке и решению семьи Давида Федоровича Ойстраха, в 2012 году квартет был удостоен имени этого выдающегося музыканта.

2017 и 2018 годы ознаменованы для коллектива множеством успешных международных выступлений: это и концерт в Японии, и выступление квартета в Гонконге совместно с Элисо Вирсаладзе, фестивали Русской музыки в Колумбии и "Пражская весна" в Чехии, международный фестиваль квартетов в Лиссабоне, вечер в филармонии Париже; а также концертами по России от Севастополя до Владивостока в рамках программы Московской филармонии "Всероссийские филармонические сезоны" при поддержке Министерства культуры РФ.

Александр Бузлов — выпускник Московской консерватории, один из самых ярких и талантливых российских музыкантов молодого поколения. По мнению New York Times, он "является виолончелистом истинно русской традиции, обладающим великим даром заставлять инструмент петь, завораживая публику своим звуком".

Даниил Австрих совершенствовал мастерство в Кельнской высшей школе музыки и танца в классе Виктора Третьякова. В 2005 году завоевал вторые премии на Международном конкурсе им. Пабло Сарасате в Памплоне (Испания) и Московском международном конкурсе скрипачей им. Никколо Паганини. Гастролирует в России, Израиле, странах Европы, Восточной Азии, Северной и Южной Америки.

Концерт состоится 9 октября в 19:00 в Малом зале "Зарядья".