Мыши помогут ученым СО РАН найти источник депрессий и психозов

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН ищут источник сложных и малоизученных заболеваний. Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда с целью разработки новых лекарств и методов лечения. Одним из направлений стал поиск причин психозов и депрессивных расстройств, передает ГТРК "Новосибирск".

Эту драку устроили во благо науки. С ее помощью специалисты выявляют мышь-жертву и агрессора. Спустя всего несколько недель у первой должна сформироваться устойчивая депрессия. Такая реакция сходна с человеческой, когда во время социальных конфликтов появляется замкнутость и тревожность.

В процессе эксперимента коробка с подопытными животными накрыта стеклянной крышкой. Это делается из-за того, что предсказать поведение агрессивной мыши — задача крайне сложная. Грызун очень активен, лезет на стены и регулярно провоцирует драки. В то время как депрессивная мышь, напротив, — пытается есть как можно менее заметной, прижимаясь к краям короба. Выражение "замер как мышь" тут как раз к месту.

Причиной необоснованной агрессии у людей могут быть как психические отклонения, так и окружение. Например, бытовые конфликты, военные действия, так называемый построенный синдром, тюрьма. При длительном нахождении человека в подобных условиях меняется не только его поведение — всё значительно глубже.

В мозге мышей сотрудники лаборатории обнаружили ряд генов, способных запустить развитие депрессии, психоза и прочих заболеваний. "Депрессивные животные имеют сниженную активность этого гена, в то время как у агрессивных изменения происходят в противоположную сторону", — рассказала ГТРК "Новосибирск" старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Ирина Коваленко.

Фундаментальные исследования имеют практическое значение. В будущем они помогут ученым разработать более эффективные и щадящие лекарства. В первую очередь, антидепрессанты и нейролептики.

"Эти опыты помогут поставить новые задачи для фармацевтики. Так как существующие препараты со временем утрачивают свои силу, так как происходит адаптация. Вскоре их нужно будет заменить другими", — пояснил ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Владимир Бабенко.

Ученые представят научные выводы примерно через три года. За это время им предстоит лучше изучить механизм развития психических заболеваний и сформулировать рекомендации по разработке и применению новых лекарств.