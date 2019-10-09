В Стокгольме объявят имена лауреатов Нобелевской премии по химии

В Стокгольме объявят имя лауреата Нобелевской премии по химии. Телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru будут вести прямую трансляцию из Стокгольма после 12:30 по московскому времени, а сразу после — специальный выпуск программы "Вопрос науки" с доктором физико-математических наук Алексеем Семихатовым.

Награда может быть присуждена авторам статей, опубликованных в рецензируемой печати. Открытие должно быть существенным и признанным международным научным сообществом, поэтому экспериментаторы получают премию чаще теоретиков, сообщает ТАСС.

Никто, кроме членов соответствующих нобелевских комитетов, не знает фамилий ученых, номинированных на премию. Но эксперты делают свои предположения, кто в этом году может стать лауреатом. Так, в числе предполагаемых кандидатов — профессор Мюнхенского университета Рольф Хьюсген. Ему 99 лет. В случае победы он станет самым возрастным действующим обладателем награды.

Еще один возможный претендент — Мортен Мельдаль из Университета Копенгагена, который исследовал реакцию азид-алкинового циклоприсоединения, названную в его честь. Также в списке Эдвин Саузерн – профессор Оксфорда, создавший метод исследования ДНК, которые позволяет определять число копий генов в пробе. Марвин Карутерс, Лерой Худ и Майкл Ханкапиллер могут получить Нобеля за разработку методов синтеза и секвенирования ДНК.

Среди претендентов уже несколько лет подряд значатся Джон Гуденоф и Стэнли Уиттинхэм, которые разработали литий-ионные аккумуляторы, используемые в смартфонах, ноутбуках и прочей электронике.

В прошлом году премия была присуждена американцам Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту и англичанину Грегори Винтеру за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител.

Вручение награды состоится в Стокгольмской филармонии 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Размер денежной награды в нынешнем году составляет 9 миллионов крон (около 900 тысяч долларов).