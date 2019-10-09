Регби. Аргентина завершила выступление на Кубке мира разгромом США

В Японии продолжается групповой этап Кубка мира по регби. В рамках группы "С" сборная Аргентины провела заключительный матч на турнире, в котором встречалась с командой США. Поединок завершился разгромной победой латиноамериканцев – 47:17.

Матч прошел под диктовку аргентинских регбистов и уже в первом тайме их преимущество воплотилось в три попытки и две реализации при одном заносе у американцев. После перерыва "пумас" продолжили начатое в первом игровом отрезке и довели дело до разгрома. Самым результативным игроком встречи стал аргентинец Николас Санчес, набравший 15 очков.

Благодаря бонусной победе аргентинцы набрали 11 очков в таблице группы "С", заняли итоговую третью строчку, и не смогли пробиться в плей-офф. Заветные первые две строчки занимают команды Англии (15) и Франции (13), уже гарантировавшие себе место в 1/4 финала.

Замыкают таблицу Тонга (1) и США (0).