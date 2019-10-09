Свечников стал одним из главных ассистентов НХЛ

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников стал одним из лидеров Национальной хоккейной лиги по результативным передачам. В четырех матчах текущего сезона лиги россиянин сделал шесть голевых пасов на своих одноклубников. Голов в его активе нет.

Накануне он сделал два голевых паса в матче регулярного чемпионата против "Флориды Пантерз", благодаря чему и вышел в лидеры по данному показателю. Отметим, что первое место по ассистам Свечников делит с двумя хоккеистами: Коннором Макдэвидом из "Эдмонтон Ойлерз" и Леоном Драйзатлем из "Нэшвилл Предаторз".

В минувшем сезоне Свечников в 82 матчах "регулярки" записал на свой счет 37 очков, из которых 20 голов и 17 пасов.