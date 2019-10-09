В России создано крупнейшее СП в области электронной коммерции

На российском рынке появится новый лидер онлайн-коммерции: Mail.ru Group, "Мегафон", РФПИ и китайская Alibaba закрыли сделку по созданию совместного предприятия "Алиэкспресс Россия".

Активная онлайн-торговля поможет достичь целевой планки товарооборота с Китаем в 200 миллиардов долларов в год и откроет российским предпринимателям доступ к гигантскому азиатскому рынку.

Новый игрок, которому предстоит стать лидером российской онлайн-торговли, это совместное предприятие "AliExpress Россия", созданное в результате сделки между Mail.ru Group, "Мегафоном", Российским фондом прямых инвестиций и китайским интернет-гигантом Alibaba. Новая компания неспроста претендует на главенствующую роль на российском рынке. В 2018 году товары из Китая занимали 93% трансграничных отправлений в Россию и почти 90% из них приходилось на Aliexpress.

Контрольным пакетом акций СП "AliExpress Россия" владеют российские стороны, а совет директоров включает представителей Mail.ru Group, "Мегафона", РФПИ и Alibaba. Председателем совета директоров станет гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

"В эту совместную компанию мы инвестируем, во-первых, наш сервис "Пандао", во-вторых, мы инвестируем 180 миллионов долларов, в-третьих, мы инвестируем так называемые синергии — это интеграция в наши ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru Group", — говорит Борис Добродеев, гендиректор Mail.ru Group.

Доли в "AliExpress Россия" на момент закрытия сделки распределены следующим образом: у Alibaba Group — 55,7%, у "Мегафона" — 24,3%, у Mail.ru Group — 15%, у РФПИ — 5%. В Российском фонде прямых инвестиций подчеркивают, что появление совместного предприятия поможет увеличить товарооборот и даст российскому бизнесу доступ к огромному азиатскому рынку.

"Это та компания, которая позволит многим российским предпринимателям получить доступ к миллиарду клиентов на азиатских рынках, поможет достичь той планки в 200 миллиардов долларов товарооборота, который поставлен нашими лидерами. Очень важно, что это предприятие также создаст очень много рабочих мест на территории России. И мы программный продукт Alibaba будем развивать именно на территории России для российского рынка, для нашего совместного предприятия", — объясняет Кирилл Дмитриев, гендиректор РФПИ.

Пользователи "ВКонтакте", входящего в состав Mail.ru Group, теперь смогут делать обзоры на товары китайского онлайн-ритейлера AliExpress и получать с продаж комиссию. Максимальное вознаграждение может составлять до 90% от стоимости товара. Это фактически первая в России попытка объединить онлайн-магазин и соцсети, которые в последнее время стали популярной площадкой для продвижения товаров.

"Это как раз и есть та социальная коммерция, про которую я говорю, когда, не покидая соцсеть, пользователи смогут купить тот или иной товар, не выходя из ленты новостей, не выходя из специального раздела, или получив рекомендацию товара от своих друзей прямо в личном сообщении", — поясняет Борис Добродеев, гендиректор Mail.ru Group.

Продажи только через соцсети и P2P-платформы, где товары и услуги предлагают сами пользователи, уже занимают довольно значительное место на рынке. В 2018 году объем составил 591 миллиард рублей — это почти 400 миллионов сделок. "Мегафон" как участник сделки считает, что ставка на развитие онлайн-коммерции в России принесет большие дивиденды. Направление в последние годы становится все более перспективным.

"Мы ожидаем получить очень серьезные синергии как на стороне "Мегафона", так и с точки зрения акционерной стоимости этого предприятия. Не в последнюю очередь потому, что онлайн-коммерция в России на старте, она будет расти очень быстрыми темпами. Как известно, проникновение электронной торговли в Россию всего 3%, тогда как в том же Китае 20%. Мы немного отстаем здесь, но это дает нам хорошую фору в рост", — считает Геворк Вермишян, генеральный директор ПАО "Мегафон".

За 2018 год объем российского рынка онлайн-торговли вырос на 59% по сравнению с показателем 2017 года и достиг 1 триллиона 660 миллиардов рублей, следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли. На этом фоне "AliExpress Россия" может стать бесспорным лидером в российской электронной коммерции, считает гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

AliExpress уже сейчас занимает первое место в трансграничной торговле с огромным отрывом от конкурентов. И благодаря трафику от Mail.ru Group он может в разы нарастить товарооборот на отечественном рынке.