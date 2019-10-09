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9 октября 201910:49

Нобелевский лауреат по физике-2019: для Бога нет места во Вселенной

EPA

Для Бога нет места во Вселенной, считает нобелевский лауреат по физике Мишель Майор. Религия считает, что некое высшее существо решило, будто жизнь появится только на Земле. Однако научные факты указывают на то, что зарождение жизни – естественный процесс, заявил ученый в интервью изданию El Pais.

8 октября 2019 года Мишель Майор был удостоен Нобелевской премии по физике. Вместе со своим учеником Дидье Кело он открыл первую экзопланету, чем запустил настоящую революцию в астрономии. На данный момент во вселенной найдены свыше 4 тысяч объектов, похожих на Землю.

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