Мэра мексиканского городка протащили по дорогам, которые он не починил. Видео

В Лас-Маргаритасе группа земледельцев из одноименного муниципалитета напала на правительственное здание, вытащила мэра Хорхе Луиса Эскандона Эрнандеса и протащила его по нескольким улицам привязанным к пикапу, ругая его за плохие дороги.

#ÚLTIMAHORA#Chiapas



Habitantes de la comunidad Santa Rita Invernadero amarran y arrastran con una camioneta al alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón, a quien exigen proyectos productivos y rehabilitación de un camino. pic.twitter.com/G77v99uM7v — Ámbar Noticias (@AmbarNoticias) 8 октября 2019 г.

Во время выборов Хорхе Луис Эскандон Эрнандес обещал населению, что значительно улучшит качество жизни населения в муниципалитете в случае своей победы, особенно будущий градоначальник напирал на усовершенствование транспортной инфраструктуры и починку и модернизацию имеющихся дорог. По мнению местных жителей, обещания свои он не сдержал.

Momentos en que pobladores del ejido de Santa Rita en las Margaritas Chiapas, el alcalde Jorge Luis Escandón Hernández, es sacado de las oficinas para ser arrastrado por las calles, por no cumplir con las obras prometidas. pic.twitter.com/6rqrc0IBxg — Jυαɴ Mαɴυel 🥑 (@dipjm) 8 октября 2019 г.

В результате инцидента мэр остался жив и не особенно пострадал: серьезных травм у него не обнаружено, только синяки и царапины.

Напавшие практически не скрывались, к настоящему времени арестовано 11 человек. Полицейские и национальная гвардия приняли решение патрулировать город "столько, сколько потребуется".