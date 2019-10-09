В Рязани нашли убийцу ветерана Великой Отечественной и его жены

В Рязани задержали подозреваемого в жестоком убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его супруги, сообщает СКР. Выйти на след подозреваемого, за информацию о котором было назначено вознаграждение в 500 тысяч рублей, помогли записи с камер наблюдения.

Тела Павла Макеева и его жены были найдены в их квартире 26 сентября, однако оперативники не исключали, что само убийство было совершено на несколько дней раньше.

На поиски предполагаемого убийцы ушло почти две недели, подозреваемым оказался 20-летний местный житель. Запись не позволяет судить, признался ли он в содеянном. Мотивы преступления не называются.

"Друзья, спасибо каждому, кто откликнулся, кто не остался в стороне. Страшное, бесчеловечное преступление раскрыто", — написал Рязанской области губернатор Николай Любимов.

Павел Макеев за оборону Ленинграда был награждён восемью медалями.