Российские волейболисты проиграли Польше на Кубке мира

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Польши в матче шестого тура группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со 1:3 (27:25, 21:25, 18:25, 22:25).

После шести туров подопечные Туомаса Саммельвуо располагаются на пятой строчке таблицы, имея в своем активе девять очков. Ранее россияне обыграли Иран, Канаду и Египет, и проиграли сначала Австралии, а затем Бразилии.

Соперником России по следующему матчу станет команда Японии. Поединок состоится десятого октября.