Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана

В центре Кургана обнаружили подпольный крематорий, где на протяжении нескольких лет сжигали человеческие останки, трупы животных и медицинские отходы, передает ChelTV.ru.

Удаленные человеческие органы и биологические материалы сжигали в заброшенном помещении на Омской улице, в двух шагах от домов, жители которых не раз чувствовали запах жженого мяса. Подпольный цех находится между двумя крупными больницами, рядом расположен и Российский центр восстановительной травматологии и ортопедии им. академика Илизарова.

Первым о работающих в помещении печах рассказал бывший сотрудник крематория, обиженный на то, что ему не выплатили отпускные. По его словам, услугами центра пользовались не только медучреждения Кургана, но и больницы и ветлечебницы Тюмени и Челябинска. Хранились человеческие останки и биологические отходы в пластиковых мешках прямо на полу, а сжигали в двух печах, сложенных из бетонных колец, при этом из средств защиты у сотрудников были только резиновые перчатки.

Местные власти после огласки взялись за поиск владельца участка, в дело вмешалась и прокуратура. Мэр города призвал так наказать виновных, "чтобы уши отлетели".