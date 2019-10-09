Рублев вышел в 1/8 финала Masters в Шанхае, где сыграет со Зверевым

В китайском Шанхае продолжается престижный теннисный турнир категории Masters, призовым фондом которого является 7,5 миллионов долларов. Борьбу за главный приз турнира продолжает российский теннисист Андрей Рублев, вышедший в третий круг.

Во вторник Рублев добился победы над 58-й ракеткой мира австралийцем Джоном Миллманом, отдав тому по ходу встречи всего два гейма. Поединок завершился крупной победой третьей ракетки России со счетом 6:2, 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут.

В третьем раунде Рублев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который в своем матче второго круга не без труда обыграл француза Жереми Шарди. Игра завершилась по итогам двух сетов, в каждом из которых победитель определялся на тай-брейке – 7:6 (15:13), 7:6 (7:3).

Встреча Рублев – Зверев состоится десятого октября.