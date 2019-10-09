Мать-экзорцистка задушила сына и избежала ответственности

В Подмосковье мать задушила сына во время ритуала изгнания бесов, пишет "Московский комсомолец".

Мужчина развелся и потерял работу, после чего увлекся оккультизмом и начал странно себя вести. Мать и сестра неоднократно обращались за помощью к специалистам и даже несколько раз клали его в психиатрические больницы, однако это не помогало.

Матери посоветовали ходить с сыном в церковь, и женщина начала возить его в разные подмосковные храмы.

После очередного посещения церкви, когда мать читала ему молитву, у мужчины случился припадок — он начал биться головой об пол. Чтобы он не нанес себе увечий, женщина села на него. Во время проведения обряда экзорцизма, мужчина стал стонать и говорить, что ему больно, после чего перестал дышать. Мать и сестра вызвали скорую помощь, однако медики помочь ему не смогли.

Женщина освобождена от уголовной ответственности.