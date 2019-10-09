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Нобелевская премия-2019 7 минут назад

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9 октября 201913:08

Нобелевская премия по химии присуждена за энергоемкие батарейки

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стенли Уиттингхему и японскому химику Акире Йошино. Их имена огласил Нобелевский комитет.

Ученые удостоились премии за разработку литий-ионных аккумуляторов (Li-ion), которые сейчас применяются в электронной технике – от мобильных телефонов до электроавтомобилей. Это самый популярный тип аккумуляторов для смартфонов, фотоаппаратов, ноутбуков и планшетов.

Первый литий-ионный аккумулятор выпустила корпорация Sony в 1991 году. Такие аккумуляторы отличаются высокой энергоемкостью и низким саморазрядом. Однако есть и минусы – они огнеопасны.

Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря. Сумма Нобелевской премии составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США). Ученые разделят ее на троих.

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