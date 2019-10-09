Курянка отсудила у Минобороны более 900 тысяч рублей за аварию с БТР

Ленинский районный суд Курска обязал Министерство обороны компенсировать Ирине Гавловской расходы на ремонт автомобиля после столкновения с бронетранспортером, говорится на сайте суда.

ДТП произошло днем 27 февраля текущего года, когда по улице Добролюбова двигалась колонна бронетехники. Первый БТР-80 неожиданно покатился назад и протаранил принадлежащий Ирине Volkswagen Touareg, а тот в свою очередь зацепил стоявшие позади легковушки. Всего участниками аварии стали две военные машины и четыре автомобиля.

Ремонт кроссовера обошелся почти в 864 тысяч рублей, еще около 49 тысяч женщина потратила на эвакуатор, услуги юриста и эксперта-техника, а также оплату госпошлины. Суд признал вину водителя БТР и обязал Минобороны выплатить женщине 912 тысяч 884 рубля.