Сенаторы одобрили право полиции предостерегать граждан

Российская полиция может получить право предостерегать граждан. Причем эта рекомендация будет обязательна к исполнению. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации, пишет агентство РИА Новости. Окончательно документ должен утвердить президент.

Например, полицейский может предупредить человека, что его действия нарушают закон или создают условия для правонарушения.