Неизвестный открыл огонь у синагоги на востоке Германии

По меньшей мере два человека погибли в результате нападения вооруженного мужчины в немецком городе Галле, сообщает Bild со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, мужчина с автоматом открыл прицельный огонь у синагоги, после чего скрылся с места на автомобиле. Одна женщина погибла на месте, еще один раненый скончался по пути в больницу. Точное число пострадавших уточняется. Полиция оцепила место ЧП.

В это же время неизвестный бросил гранату на еврейском кладбище Галле.