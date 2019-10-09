Ольга Кормухина научилась петь в туалете

Известная певица Ольга Кормухина называет себя папиной дочкой и говорит, что все таланты, которые есть у нее, любовь к пению, к рисованию, — это у нее от папы. Он работал инженером, изобретал приборы высокой точности, но мечтал совсем о другом – стать или архитектором, или певцом. Поэтому Ольга исполнила два его заветных желания: она училась в архитектурном и стала музыкантом. В школе девочка мечтала о профессии модельера.

"У нас в семье такая традиция. Я стала певицей, как советовал папа. А моя дочь сейчас учится на модельера в Британской высшей школе дизайна", – говорит Кормухина.

Именно в архитектурном институте Ольга нашла свою колею. Смеясь, она признается, что свою певческую карьеру она начала с туалета. В институте был огромный туалет с потрясающей акустикой. Именно там девушка упражнялась в пении. Однажды, выйдя после такой своеобразной репетиции, Ольга столкнулась с двумя мужчинами, оказавшимися деятелями из обкома комсомола. Оказалось, что они уже довольно давно ее ждали. Им так понравился вокал Ольги, что они пригласили ее на Всесоюзный джаз-рок фестиваль "Нижегородская весна".



На конкурсе она спела песню Махалии Джексон I Believe и неожиданно для себя завоевала гран-при. По словам певицы, именно с этого удивительного произведения началась ее творческая карьера.

Но после этого Ольга не пошла учиться в филармонию, а начала петь в лучшем ресторане города Горький. Причем она сразу поставила условие, что будет петь только те произведения, которые выберет сама, и "никаких Дерибасовских". Она уверена, что это было правильное решение, так как в филармонии ее заставили бы петь песни советских композиторов.

Слухи о невероятно талантливой девушке, которая по вечерам поет для ресторанной публики, дошли до Москвы. А потом ее пригласили в один из лучших джазовых оркестров мира – оркестр Олега Лундстрема. После этого музыкальная карьера Ольги Кормухиной пошла вверх семимильными шагами.

Начало 90-х годов стало для Ольги очень тяжелым временем. Позади было уже два неудавшихся брака. Внезапно умер папа, с которым они были очень близки, а через несколько лет ей самой врачи поставили страшный диагноз. Она почти перестала выступать. И в какой-то момент решила уйти в монастырь.

Ей было уже 36 лет. Она была уверена, что никогда уже замуж не выйдет, так как такого мужчины просто не существует в природе: он должен быть верующим, хотя бы на два года старше, чтобы никогда не был женат и писал для нее музыку. Но все-таки ей удалось встретить такого мужчину. Им оказался один из основателей группы "Парк Горького" Алексей Белов. В сорок лет Кормухина родила своего единственного ребенка – дочь Анатолию.

Как Ольга отбивалась от влюбленных в нее бандитов? Каким она представляла отца своего ребенка? Почему не любит, когда ее сравнивают с Тиной Тернер? Что рассказала о своей работе трапезницей в храме? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".