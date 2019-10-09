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9 октября 201914:42 Эдуард Пунегов

Коммунальная война в Малых Вязёмах: жителям отключили воду и электричество

Коммунальная война в Малых Вязёмах: жителям отключили воду и электричество

Жители Малых Вязём в Одинцовском районе роют колодцы и покупают генераторы, хотя в деревне есть водопровод и электроснабжение. Доступ к коммуникациям ограничила управляющая компания, чьи услуги резко подорожали. Платить по новым тарифам собственники жилья отказались, теперь им грозят перекрыть подъезд к домам. Есть ли шанс договориться?

- Я была вынуждена вырыть этот колодец. Своими силами, за собственные деньги.

Жители деревни Малые Вязёмы роют колодцы на участках не от хорошей жизни. В сентябре неожиданно без каких-либо видимых причин в домах начали отключать воду.

"Когда нет воды, ты не можешь воспользоваться туалетом, помыть ребенка, гигиенические какие-то элементарные процедуры провести, не говоря уже о том, чтобы готовить еду", — говорит местная жительница Светлана Гусева.

По словам жителей, таким варварским методом местная управляющая компания заставляет подписать их новый кабальный договор. Стоимость обслуживания домов разом выросла на 40 процентов.

"В этом году нам прислали уведомления: ребятушки, теперь будет 19 тысяч. Плюс газ, электричество и все такое. И мы понимаем, что это выходит за 32 тысячи. Это нереальная цифра. Было собрание собственников жилья, мы предложили пойти на компромисс. Ну, это нереальные цифры! А люди сказали: мы ничего обсуждать не будем", — рассказывает местная жительница Елена Шафикова.

Тем, кто отказался подписать бумаги, начали отключать и электричество. А с 10 октября их дома вообще перестанут обслуживать. Плюс ограничат доступ к жилью.

- На асфальтовое покрытие зарегистрировано право собственности. То есть у юридической компании в частной собственности находится дорога, которую в дальнейшем нам планируют ограничивать в пользовании.

Управляющая компания является собственником всех инженерных систем поселка.

- Скажите, пожалуйста, на основании чего вы нам отключали свет на протяжении пяти дней? Почему вы хотите людей отключить от света, газа? Куда вы уходите?

- Я занят, извините.

Этот человек — управляющий поселком Алексей Пресман. Именно он проводил массовые отключения. Увидев камеру, он буквально удрал от съемочной группы программы "Вести-Москва".

Гендиректор управляющей компании тоже отказалась пояснить, откуда взялись новые цифры в квитанциях.

- Где все квитанции о том, куда уходят деньги — вот эти 19 тысяч?

- Ну, раз у жителей есть вопросы, пусть они эти вопросы задают. А вы почему спрашиваете? – говорит Татьяна Тусикова, генеральный директор управляющей компании "РА-Инжиниринг".

"Нам сказали: а кто вы такие? Подписывайте договоры, тогда, может быть, мы вам предоставим отчетность", — объясняет местная жительница Мария Рустамова.

Один из учредителей компании Константин Алексюк сам живет в поселке. Соседям он прямо заявил: будете платить по новым тарифам, проблемы закончатся.

- Вам нужно быстро починить что-то?

- Да.

- Заключайте договор с нашей компанией.

- На что?

- На обслуживание поселка.

- Вы кабальные условия устанавливаете!

Проблему не удалось решить даже после вмешательства местных властей.

"Компания "РА-Инжиниринг" должна доказать свои расходы, за что ей будут платить. На данный момент у нас обратной связи от компании "РА-Инжиниринг" нет. Но мы будем держать дальше этот вопрос на контроле, дожимать его", — сообщил Сергей Хациев, начальник территориального управления Большие Вязёмы Одинцовского городского округа.

Идти на уступки ни одна из сторон не намерена. И точку в этом споре, судя по всему, сможет поставить только суд.

Текст: "Вести-Москва"

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